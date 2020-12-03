Начался судебный процесс по массовым беспорядкам в Кордае

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе начался судебный процесс по резонансному уголовному делу, касающемуся фактов массовых беспорядков в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в феврале этого года следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство). В селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка . В результате в Кордайском районе Жамбылской области в феврале задержано 47 человек, сообщил тогда министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

Досудебные расследования начаты по статье 272 УК РК (Организация и участие в массовых беспорядках), а также по статье 99 УК РК (Убийство). Глава МВД подчеркнул, что все виновные в нарушении общественного порядка будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РК.

Сегодня в Таразе проходят предварительные слушания по фактам массовых беспорядков, произошедших в феврале этого года в Кордайском районе Жамбылской области.

Отметим, что процесс открытый и проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. Для участников заседания и представителей СМИ созданы все условия. Участники, имеющие при себе действительные ПЦР-тесты, могут находиться прямо в зале заседаний. Для тех, кто не имеет ПЦР-тестов, организована онлайн-трансляция судебного процесса.

Председательствует на процессе судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области Айдарбек Замбаев.

К слову, в 2019 году судья Айдарбек Замбаев вел также резонансный уголовный процесс по громкому делу о насильнике и убийце 9-летней девочки в городе Каратау.

По информации пресс-службы областного суда, последующие заседания по фактам массовых беспорядков в Кордайском районе будут проходить в суде №2 города Тараза, где будет обеспечена возможность в онлайн-режиме наблюдать за ходом процесса.