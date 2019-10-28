Начался суд по делу о квартирном мошенничестве по госпрограмме в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в суде № 2 города Актобе началось рассмотрение дела о мошенничестве с квартирами на сумму около 100 млн тенге. В числе потерпевших 49 доверчивых актюбинцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подозреваемыми по делу проходят 2 человека - бывший работник ЦОНа Гуляим Нурмуханова и руководитель отдела жилищных отношений города Актобе Жанаргуль Дуйсекенова.

Согласно материалам дела, факты мошенничества начались в 2013 году и продолжались до 2018 года. Афера проводилась по следующей схеме: доверчивому актюбинцу обещали за деньги быстро оформить квартиру по госпрограмме в микрорайоне Батыс-2, жилом массиве Каргалы. Всего проходит 49 эпизодов, в которых граждане передавали мошенникам деньги от суммы 400 тысяч тенге до нескольких миллионов взамен на обещания и поддельные документы о постановке в очередь.

Как правило, актюбинцы сами приводили друг друга к мошеннице. Так, в марте 2016 года одна из потерпевших узнала от сестры, что та познакомилась с Г.Нурмухановой, которая работает в ЦОНе и помогает в получении дешёвых квартир по госпрограмме. Это ее заинтересовало и в скором времени женщина передала Г.Нурмухановой 700 тысяч тенге.

Г.Нурмуханова рассказывала, что передает деньги руководителю отдела жилищных отношений Ж.Дуйсекеновой.

Ж.Дуйсекенова в интервью журналистам свою вину отрицает.

«Я людей не обманывала, деньги не брала. Я не согласна с обвинением. Следствие не смогло установить время, место совершения преступлений, нет никаких видеозаписей», - сказала она.