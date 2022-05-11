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Начался процесс по возвращению $200 млн Максима Бакиева в Кыргызстан
11 Мая 2022 16:19

Начался процесс по возвращению $200 млн Максима Бакиева в Кыргызстан

БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров заявил, что имущество Максима Бакиева должно быть передано государству, как и 100% акций корпорации «Дастан», принадлежавших Алексею Ширшову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство КАБАР.

Президент Садыр Жапаров сообщил подробности задержания бывшего председателя правления ОАО ТНК «Дастан» А. Ширшова.

«Я дам полную информацию о А. Ширшове общественности и тем, кто устраивает шум. В нашей работе нет ничего секретного. Месяцев 6-7 назад А. Ширшов вышел на нас через моих помощников. Они сообщили мне, что он просит принять его, якобы он нашел банк, в котором под арестом находятся 200 млн долларов Максима Бакиева. Я спросил, находится ли он в Кыргызстане, на что мне ответили, что он связался по телефону из-за рубежа», - заявил Садыр Жапаров.

Президент отметил, что немедленно дал указания Генпрокуратуре, ГКНБ и МВД узнать, за что и по каким делам возбуждены уголовные дела в отношении него в 2010 году. В итоге ему ответили, что против А. Ширшова не возбуждено ни одного уголовного дела, и что он не находится в розыске.

В тот же день начались работы по возвращению тех самых 200 млн долларов. С тех пор выполнено 60-70% от этой работы.

Ранее сообщалось, что 20 марта 2019 года в республиканский бюджет возвращены 4,5 млн долларов Максима Бакиева.


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