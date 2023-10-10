Начался прием заявок на участие в проекте «Zhas Project»

Масштабы проекта увеличиваются. В 2023-2024 годах планируется реализация ежегодного проекта в 20 регионах страны. В этом году молодежи будет вручено 250 грантов. Об этом на площадке СЦК сообщил заместитель председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации РК Роллан Куспан, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе брифинга стало известно, что прием заявок на конкурс малых грантов будет проводиться с 9 по 22 октября.

- Основной приоритет проекта «Zhas Project» – привлечение малообеспеченной сельской молодежи к активному участию в данном проекте. Для качественной и эффективной реализации проекта в каждом регионе открыты специальные проектные офисы и созданы контакт-центры. Конечная задача проекта – эти гранты станут основой для самостоятельного развития молодежи и развития устойчивого бизнеса в будущем, – сказал заместитель председателя Комитета по делам молодежи и семьи Роллан Куспан.

Он уточнил, что целью «Zhas Project» является создание благоприятных условий для развития предпринимательства среди молодежи категории NEET путем проведения информационно-разъяснительной, образовательной и молодежной работы. Проект направлен на поддержку молодежи, которая в настоящее время временно находится вне сферы занятости и образования.

Также с 2021 года по инициативе Главы государства ежегодно присуждается грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» для молодежи страны в размере до 3 млн тенге по таким направлениям, как наука, культура, информационные технологии, бизнес и медиа.

- Цель – государственная поддержка новых и современных инициатив молодежи, направленных на формирование активного, творческого молодежного сообщества. В связи с внесением изменений в закон с 2023 года на данный грант могут претендовать молодые граждане в возрасте от 14 до 35 лет. В этом году 26 сентября стартует прием конкурсных заявок, который продлится два месяца. По итогам конкурса до конца года планируется предоставить грант в размере 3 миллионов тенге 30 молодым гражданам, – добавили на брифинге.

Депутат Мажилиса РК, грантообладатель «Тәуелсіздік ұрпақтары» 2021 года Динара Наумова поделилась историей получения гранта и своим социальным проектом в поддержку особенных детей.

- Я – автор социального проекта в поддержку особенный детей, который сейчас реализуется в поселке Кабанбай батыра центром реабилитации особенных детей. Большой путь был проделан до получения гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары»: 6 лет я рассказывала об идее, знакомилась с людьми, говорила о важности своего проекта. То, чем я занимаюсь – действительно по призванию. Я прошла путь непростого диагноза и испытала это все на себе. Когда я получала грамоту из рук Президента, то очень гордилась за свой проект. Подобные инициативы дают импульс. Я поверила в свой проект, и сегодня особенные детки получают поддержку. Мамы видят результаты и маленькие шаги в сторону успеха, – подробно рассказала депутат.

Помимо этого, Динара Наумова обратилась к молодежи и призвала молодых предпринимателей участвовать в конкурсах и верить в себя.