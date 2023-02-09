Начался прием заявок на участие в музыкальном фестивале «The Planet of ART 2023» от ЮНЕСКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская Национальная федерация клубов ЮНЕСКО открыла прием заявок для участия в музыкальном цикле Международного фестиваля «The Planet of ART 2023», передает корреспондент МИА «Казинформ».

6 февраля официально дан старт запуску музыкального цикла Международного фестиваля «The Planet of ART 2023», который посвящен продвижению Международного года диалога как гарантии мира, объявленного ООН.

Цель данного проекта – реализация творческого потенциала детей и молодежи через построение мира и согласия на основе концепции культуры мира.

Особенность фестиваля в этом году в стремлении организаторов говорить с молодежью на их языке путем продвижения современного искусства. Кроме того, фестиваль вносит значительный вклад в популяризацию творчества казахстанских композиторов и хореографов путем внедрения их произведений в современной интерпретации в музыкальную программу концерта.

К участию в проекте приглашаются все талантливые представители из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России, Турции, Узбекистана и Таджикистана в возрасте от 12 до 18 лет, стремящиеся к развитию своих вокальных, инструментальных и хореографических навыков. Участники «The Planet of ART 2023» смогут представить свою страну и выступить юными амбассадорами культуры мира на международной площадке мероприятия. Участие в конкурсе и финальной программе фестиваля бесплатное.

По итогам конкурсного отбора финалистов пригласят в Казахстан для прохождения образовательной и культурной программ. Дети получат уникальную возможность поучаствовать в серии тренингов и мастер-классов, познакомиться с национальной культурой, получить ценный опыт сотрудничества с ведущими педагогами и деятелями искусства Казахстана, а самое главное - обрести новых друзей из разных стран мира.

Два масштабных гала-концерта с торжественной церемонией награждения победителей в Астане и Павлодаре станут кульминацией музыкального цикла фестиваля «The Planet of ART 2023». Оставить заявку для участия в фестивале можно по направлениям: вокал, инструментальный жанр, хореография. Заявки принимаются до 15 марта 2023 года, а отборочные туры внутри Казахстана пройдут во всех 17 областях страны, а также в Астане, Алматы и Шымкенте.

Положения и анкета для регистрации на участие доступны по ссылке.

Казахстанская Национальная федерация клубов ЮНЕСКО основана в апреле 2009 года и осуществляет масштабную работу по продвижению идеалов и ценностей ЮНЕСКО через поддержку и развитие подрастающего поколения Республики Казахстан.

В Казахстане действуют 182 клуба ЮНЕСКО с общей численностью более 17 тысяч активных членов, представленных в более чем 50 городах, 23 селах 17 областях страны. Организация реализует крупные молодежные программы на стыке трех основных направлений деятельности ЮНЕСКО: творческое образование, культурное наследие и устойчивое развитие.

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