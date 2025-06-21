Начался прием заявок на присуждение молодежной премии Jas Kenes Siylygy

«Jas Kenes Siylygy» — независимая молодежная премия, учрежденная в 2024 году по инициативе Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан. Премия присуждается молодым специалистам, проявившим себя в ключевых сферах экономики и общественной жизни страны.

В этом году список номинаций был расширен с 7 до 10. Отныне подать заявки на участие могут также молодые ученые, преподаватели вузов и врачи, представители информационно-коммуникационных технологий, креативных индустрий и атомной промышленности.

На соискание премии могут претендовать молодые граждане РК до 35 лет (35 лет не включительно) на дату подачи заявки.

Заявки принимаются по следующим номинациям:

«Janqiarlyq», для работников органов внутренних дел и вооруженных сил РК;

«Altyn jürek», для работников среднего, младшего медицинского персонала (скорая медицинская помощь, акушеры, санитары и др.) и врачей;

«Önerkäsıp», для работников обрабатывающей промышленности, горно-металлургического комплекса и других производственных секторов экономики;

«Bolaşaq turaly qamqorlyq», для работников инклюзивных учебных центров, оказывающих специализированные услуги, организаций, предоставляющих социальные услуги (детские дома, хосписы, дома престарелых, центры по поддержке лиц с инвалидностью и др.), а также для волонтеров;

«Bılım jäne Ğylym», для педагогов учреждений дошкольного, среднего, ТиПО, высшего и послевузовского образования, а также ученых, научных сотрудников и исследователей;

«Qaisar», для работников аварийно-спасательных служб, пожарных и иных организаций системы гражданской защиты;

«Altyn qol», для работников рабочих профессий — маляров, сантехников, строителей и др., а также работников КСК, ОСИ и иных организаций, ответственных за обеспечение жизнедеятельности населенных пунктов;

«Zharyq», для работников энергетического сектора, атомной промышленности, работников нефтегазовых предприятий;

«Örken», для работников агропромышленного комплекса, отрасли переработки сельскохозяйственной продукции и производства пищевой продукции;

«Örleu», для работников сферы информационно-коммуникационных технологий (в том числе ИИ, анализа данных и др.) и креативных индустрий.

Заявку на участие в конкурсе можно подать на сайте в период с 20 июня по 20 июля 2025 года.

Конкурсный отбор будет проходить в 3 этапа. По его итогам будут выявлены 20 победителей (по 2 победителя в каждой номинации). Призовой фонд конкурса — 20 миллионов тенге (по 1 миллиону каждому победителю).

Главным партнером и спонсором премии является компания Brave Talents.