Начался прием заявок на присуждение молодежной премии Jas Kenes Siylygy
Сегодня в Астане начался прием заявок на участие в ежегодной молодежной премии «Jas Kenes Siylygy». Инициатива направлена на поддержку и мотивацию молодых специалистов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.
«Jas Kenes Siylygy» — независимая молодежная премия, учрежденная в 2024 году по инициативе Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан. Премия присуждается молодым специалистам, проявившим себя в ключевых сферах экономики и общественной жизни страны.
В этом году список номинаций был расширен с 7 до 10. Отныне подать заявки на участие могут также молодые ученые, преподаватели вузов и врачи, представители информационно-коммуникационных технологий, креативных индустрий и атомной промышленности.
На соискание премии могут претендовать молодые граждане РК до 35 лет (35 лет не включительно) на дату подачи заявки.
Заявки принимаются по следующим номинациям:
- «Janqiarlyq», для работников органов внутренних дел и вооруженных сил РК;
- «Altyn jürek», для работников среднего, младшего медицинского персонала (скорая медицинская помощь, акушеры, санитары и др.) и врачей;
- «Önerkäsıp», для работников обрабатывающей промышленности, горно-металлургического комплекса и других производственных секторов экономики;
- «Bolaşaq turaly qamqorlyq», для работников инклюзивных учебных центров, оказывающих специализированные услуги, организаций, предоставляющих социальные услуги (детские дома, хосписы, дома престарелых, центры по поддержке лиц с инвалидностью и др.), а также для волонтеров;
- «Bılım jäne Ğylym», для педагогов учреждений дошкольного, среднего, ТиПО, высшего и послевузовского образования, а также ученых, научных сотрудников и исследователей;
- «Qaisar», для работников аварийно-спасательных служб, пожарных и иных организаций системы гражданской защиты;
- «Altyn qol», для работников рабочих профессий — маляров, сантехников, строителей и др., а также работников КСК, ОСИ и иных организаций, ответственных за обеспечение жизнедеятельности населенных пунктов;
- «Zharyq», для работников энергетического сектора, атомной промышленности, работников нефтегазовых предприятий;
- «Örken», для работников агропромышленного комплекса, отрасли переработки сельскохозяйственной продукции и производства пищевой продукции;
- «Örleu», для работников сферы информационно-коммуникационных технологий (в том числе ИИ, анализа данных и др.) и креативных индустрий.
Заявку на участие в конкурсе можно подать на сайте в период с 20 июня по 20 июля 2025 года.
Конкурсный отбор будет проходить в 3 этапа. По его итогам будут выявлены 20 победителей (по 2 победителя в каждой номинации). Призовой фонд конкурса — 20 миллионов тенге (по 1 миллиону каждому победителю).
Главным партнером и спонсором премии является компания Brave Talents.