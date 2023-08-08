Начался прием заявок на премию «Urker»-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С завтрашнего дня стартует прием заявок на соискание Национальной премии в области печатной, радио, интернет-журналистики «URKER» - 2023, передает МИА «Казинформ».



Прием заявок будет осуществляться до 4 сентября 2023 года включительно.

Заявленные работы должны быть опубликованы в период с 25 сентября 2022 года до 7 августа 2023 года. Конкурсные работы должны быть опубликованы в печатном издании, на интернет-ресурсе либо выйти в радиоэфире. Каждый соискатель имеет право на участие только в двух номинациях.

Номинации:

1. Лучшее интервью года

2. Лучший репортаж года

3. Лучший материал на социальную тему

4. Лучшее журналистское расследование года (специальная номинация имени Сейдахмета Бердикулова)

5. Лучший аналитический материал года

6. Лучший проект на радиостанции

7. Лучшая фотография года

8. Лучший новостной портал года

9. Лучшее региональное СМИ года

10. Лучшее международное СМИ года (в области печатной, радио- и интернет-журналистики)

11. Лучший подкаст года

12. Лучший Youtube-канал года