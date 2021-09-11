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    20:02, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Начался приём заявок на конкурс грантов акима Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С сегодняшнего дня, 10 сентября, стартовал приём заявок на конкурс грантов акима Карагандинской области, направленный на развитие и поддержку молодёжного предпринимательства. Заявки принимаются до 18:00 10 октября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    К участию в конкурсе допускаются молодые люди, проживающие в Карагандинской области, в возрасте от 18 до 28 лет на момент подачи заявки.

    Необходимые документы:

    - копия документа, удостоверяющего личность;

    - бизнес-план проекта;

    - копия документа, подтверждающего прохождение курса обучения основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» за последние 36 месяцев;

    - копия документа (сертификат, диплом), подтверждающего прохождение обучения, повышения квалификации по профессиональным навыкам и компетенциям, необходимым для реализации бизнес-проекта, за последние 36 месяцев;

    - копия документа участника (патент, свидетельство), подтверждающего права на разработку (изобретение, полезная модель, промышленный образец);

    - справка о наличии средств на текущем банковском счёте;

    - копия документов, подтверждающих частную собственность на движимое и недвижимое имущество, используемое в проекте бизнес-плана, либо копия договора на аренду;

    - выписка из индивидуального пенсионного счёта за последние 6 месяцев;

    - справка из учебного заведения о подтверждении обучения;

    - копия свидетельства о госрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

    - справка о наличии текущего банковского счёта индивидуального предпринимателя;

    - справка о наличии (отсутствии) ссудной задолженности в банке;

    - справка об отсутствии (наличии) у индивидуального предпринимателя налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, социальным отчислениям.

    Заявка и документы принимаются на почту [email protected] одним pdf-файлом.

    Подробную информацию о конкурсе можно получить по ссылке: https://t.me/akimgranty09 или по номерам: 8-778-630-73-97, 8-771-365-99-13 и 8-701-122-24-63 (WhatsApp, Telegram).


    Теги:
    Акимат Карагандинская область Общество Молодежь
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