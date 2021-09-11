Начался приём заявок на конкурс грантов акима Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С сегодняшнего дня, 10 сентября, стартовал приём заявок на конкурс грантов акима Карагандинской области, направленный на развитие и поддержку молодёжного предпринимательства. Заявки принимаются до 18:00 10 октября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К участию в конкурсе допускаются молодые люди, проживающие в Карагандинской области, в возрасте от 18 до 28 лет на момент подачи заявки.

Необходимые документы:

- копия документа, удостоверяющего личность;

- бизнес-план проекта;

- копия документа, подтверждающего прохождение курса обучения основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» за последние 36 месяцев;

- копия документа (сертификат, диплом), подтверждающего прохождение обучения, повышения квалификации по профессиональным навыкам и компетенциям, необходимым для реализации бизнес-проекта, за последние 36 месяцев;

- копия документа участника (патент, свидетельство), подтверждающего права на разработку (изобретение, полезная модель, промышленный образец);

- справка о наличии средств на текущем банковском счёте;

- копия документов, подтверждающих частную собственность на движимое и недвижимое имущество, используемое в проекте бизнес-плана, либо копия договора на аренду;

- выписка из индивидуального пенсионного счёта за последние 6 месяцев;

- справка из учебного заведения о подтверждении обучения;

- копия свидетельства о госрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

- справка о наличии текущего банковского счёта индивидуального предпринимателя;

- справка о наличии (отсутствии) ссудной задолженности в банке;

- справка об отсутствии (наличии) у индивидуального предпринимателя налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, социальным отчислениям.

Заявка и документы принимаются на почту [email protected] одним pdf-файлом.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по ссылке: https://t.me/akimgranty09 или по номерам: 8-778-630-73-97, 8-771-365-99-13 и 8-701-122-24-63 (WhatsApp, Telegram).