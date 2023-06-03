Начался прием заявок для участия в национальной телевизионной премии «Тұмар»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня на сайте tvtumar.kz стартовал прием заявок на соискание Национальной премии «Тұмар-2023». Прием заявок будет окончен 18 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства информации и общественного развития РК.

К участию в премии допускаются телевизионные проекты, вышедшие в эфир казахстанских телеканалов в 2022 году. Заявки могут подать республиканские и региональные телеканалы, студии и компании, которые производят профессиональный телевизионный контент.

Впервые в этом году журналисты могут подать заявки по новым номинациям «Лучший спортивный комментатор» и «Лучшее журналистское расследование».

Номинации:

1. Лучшая информационная программа

2. Лучший социальный проект

3. Лучшее журналистское расследование

4. Лучшая аналитическая программа

5. Лучшее ток-шоу

6. Лучшая развлекательная программа

7. Лучший тележурналист

8. Лучший телеведущий

9. Лучший спортивный комментатор

10. Лучший региональный телеканал

11. Лучший документальный фильм (Специальная премия имени Қамала Смайылова)

12. Лучший анимационный фильм (Специальная премия имени Әмен Қайдарова).

За всю историю премии более полтора тысячи журналистов подали заявки на участие, 258 работ вошли в список номинантов. Обладателями эксклюзивной статуэтки стали 70 специалистов отечественной телевизионной журналистики.

Имена победителей Национальной премии «Тұмар-2023» станут известны уже в этом году.

В дополнение к статуэтке победители получат 1 миллион тенге за вклад в развитие казахстанского телевидения.