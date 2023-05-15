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Начался прием заявлений по программе «Алматы жастары»

Редактор:  
Гульмира Байзакова
15 Мая 2023, 21:24
Начался прием заявлений по программе «Алматы жастары»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Начался прием заявлений и документов в рамках программы льготного кредитования «Алматы жастары» с 15 по 31 мая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы.

По условиям программы максимальная сумма займа составляет 18 миллионов тенге, первоначальный взнос - 10%. Процентная ставка по кредиту - 5%. Кредит можно взять на срок до 25 лет. Кроме того, есть возможность приобретения первичного и вторичного жилья.

В этом году по «Алматы жастары» квартиры могут приобрести 1100 человек.

Участникам необходимо подать заявление и документы на специальном сайте www.almaty-zhastary.kz по ЭЦП до 31 мая включительно. Затем управление в течение 20 рабочих дней с даты окончания приема заявлений осуществляет расчет баллов, и формируется основной и резервный списки, список отклоненных. Далее в зависимости от количества набранных баллов по сферам, управление выдает направления в «Отбасы Банк» для оценки платежеспособности.

Списки участников, включенных в основной и резервный списки, а также список отклоненных размещаются на сайте www.almaty-zhastary.kz.


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