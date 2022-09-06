Начался прием заявлений на проведение аукциона среди недропользователей по углеводородам в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 19 августа 2022 года утверждена Программа управления государственным фондом недр (ПУГФН), в которую включены 84 участка недр по углеводородам. Заинтересованные лица могут подавать заявления на проведение аукциона на сайте оператора электронных аукционов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

В реализацию поручения Главы государства по созданию открытой цифровой базы данных геологической информации и обеспечению к ней доступа инвесторов, в рамках предстоящего аукциона обеспечен открытый доступ к вторичной геологической информации по выставляемым участкам недр на сайте gosreestr.kz.

Условия и порядок предоставления права недропользования по углеводородам на основании аукциона установлены в соответствии со статьями 93-99 Кодекса РК «О недрах недропользовании» и Правилами проведения аукциона с использованием интернет-ресурса оператора электронных аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам в электронной форме (приказ МЭ РК № 269 от 30 июля 2020 года).

Аукцион полностью автоматизирован и проводится только в электронном формате, чтобы обеспечить прозрачность.

Заявления принимаются в электронном формате на сайте в соответствии с пунктом 1 статьи 94 Кодекса по участкам недр, включенным в Программу управления государственным фондом недр в части аукционов.

По итогам рассмотрения поданных заявлений от лиц, заинтересованных в получении права недропользования по углеводородам, компетентным органом на сайте публикуется извещение. В данном документе можно ознакомиться с информацией о географических координатах, стартовом размере подписного бонуса, минимальных требованиях по объемам и видам работ на участке недр в период разведки и их оценочной стоимостью, а также информацией о сроках подачи заявлений на участие в аукционе, дате и времени проведения аукциона.

В случае заинтересованности на участие в аукционе, необходимо не позднее окончательного срока подачи заявления, указанного в извещении, направить в формате электронного документа посредством торговой системы в компетентный орган сформированное заявление на участие в аукционе, удостоверенное ЭЦП, по каждому заинтересовавшему участку.

Для юридических лиц для регистрации в торговой системе необходимо указать бизнес-идентификационный номер и реквизиты расчетного счета в банке второго уровня в соответствии с пунктом 6 Правил.

С 1 декабря 2021 года потенциальные иностранные инвесторы, желающие принять участие в онлайн-аукционах на право разведки и добычи углеводородов, могут получить как ИИН, так и ЭЦП по принципу «одного заявления» в качестве физических лиц в 10 загранучреждениях РК (в Абу-Даби, Бишкеке, Вашингтоне, Москве, Нью-Йорке, Санкт-Петербурге, Сеуле, Стамбуле, Праге, Франкфурт-на-Майне).