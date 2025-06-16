15:40, 16 Июнь 2025 | GMT +5
Начался прием конкурсных заявок на грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» 2025 года
Цель присуждения гранта – государственная поддержка новых инициатив и идей, направленных на формирование сообщества активной творческой молодежи.
В 2025 году на республиканском уровне будет присуждено 30 грантов по 3 млн тенге.
На грант может претендовать гражданин Республики Казахстан в возрасте от 14 до 35 лет (34 года включительно). Грант присуждается на конкурсной основе для реализации проектов по 6-ти направлениям:
- «Наука»– для реализации новых научных проектов и исследований;
- «Культура»– для реализации проектов, направленных на популяризацию культурного наследия Казахстана, продвижение народных культурных традиций и искусства;
- «Информационные технологии»– для реализации и разработки новых IT-решений и проектов;
- «Бизнес» – для реализации новых бизнес-идей;
- «Медиа»– для реализации новых медиа-проектов, в том числе проектов по созданию познавательного, полезного, интересного контента для молодежи;
- «Волонтерство» – для реализации волонтерских проектов, направленных на решение актуальных социальных проблем.
Прием конкурсных заявок осуществляется с 16 июня по 18 августа (до 24:00) 2025 года по электронной почте t.urpaktary25@gmail.com.
Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе (на государственном и (или) русском языках):
- Конкурсная заявка по форме согласно Приложению-1 (PDF формат);
- Описание проекта по форме согласно Приложению-2(word формат);
- Видео (не более 60 секунд) или презентация проекта (не более 10 слайдов);
- Проект сметы расходов по форме согласно Приложению-3 (word формат);
- Сведения об интеллектуальной собственности (при наличии, PDF формат);
- Копия удостоверения личности или свидетельства о рождении (PDF формат).