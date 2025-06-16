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    15:40, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    Начался прием конкурсных заявок на грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» 2025 года

    Министерство культуры и информации Республики Казахстан объявило старт конкурса по присуждению гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары», учрежденного Главой государства, передает агентство Kazinform.

    министерство культуры и информации республики казахстан, қазақстан республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Цель присуждения гранта – государственная поддержка новых инициатив и идей, направленных на формирование сообщества активной творческой молодежи.

    В 2025 году на республиканском уровне будет присуждено 30 грантов по 3 млн тенге.

    На грант может претендовать гражданин Республики Казахстан в возрасте от 14 до 35 лет (34 года включительно). Грант присуждается на конкурсной основе для реализации проектов по 6-ти направлениям:

    • «Наука»– для реализации новых научных проектов и исследований;
    • «Культура»– для реализации проектов, направленных на популяризацию культурного наследия Казахстана, продвижение народных культурных традиций и искусства;
    • «Информационные технологии»– для реализации и разработки новых IT-решений и проектов;
    • «Бизнес» – для реализации новых бизнес-идей;
    • «Медиа»– для реализации новых медиа-проектов, в том числе проектов по созданию познавательного, полезного, интересного контента для молодежи;
    • «Волонтерство» – для реализации волонтерских проектов, направленных на решение актуальных социальных проблем.

    Прием конкурсных заявок осуществляется с 16 июня по 18 августа (до 24:00) 2025 года по электронной почте t.urpaktary25@gmail.com.

    Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе (на государственном  и (или) русском языках):

    1. Конкурсная заявка по форме согласно Приложению-1 (PDF формат);
    2. Описание проекта по форме согласно Приложению-2(word формат);
    3. Видео (не более 60 секунд) или презентация проекта (не более 10 слайдов);
    4. Проект сметы расходов по форме согласно Приложению-3 (word формат);
    5. Сведения об интеллектуальной собственности (при наличии, PDF формат);
    6. Копия удостоверения личности или свидетельства о рождении (PDF формат).
    Теги:
    Минкультуры и информации Гранты Молодежь
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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