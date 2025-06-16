Начался прием конкурсных заявок на грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» 2025 года

Цель присуждения гранта – государственная поддержка новых инициатив и идей, направленных на формирование сообщества активной творческой молодежи.

В 2025 году на республиканском уровне будет присуждено 30 грантов по 3 млн тенге.

На грант может претендовать гражданин Республики Казахстан в возрасте от 14 до 35 лет (34 года включительно). Грант присуждается на конкурсной основе для реализации проектов по 6-ти направлениям:

«Наука» – для реализации новых научных проектов и исследований;

– для реализации новых научных проектов и исследований; «Культура» – для реализации проектов, направленных на популяризацию культурного наследия Казахстана, продвижение народных культурных традиций и искусства;

– для реализации проектов, направленных на популяризацию культурного наследия Казахстана, продвижение народных культурных традиций и искусства; «Информационные технологии» – для реализации и разработки новых IT-решений и проектов;

– для реализации и разработки новых IT-решений и проектов; «Бизнес» – для реализации новых бизнес-идей;

– для реализации новых бизнес-идей; «Медиа» – для реализации новых медиа-проектов, в том числе проектов по созданию познавательного, полезного, интересного контента для молодежи;

– для реализации новых медиа-проектов, в том числе проектов по созданию познавательного, полезного, интересного контента для молодежи; «Волонтерство» – для реализации волонтерских проектов, направленных на решение актуальных социальных проблем.

Прием конкурсных заявок осуществляется с 16 июня по 18 августа (до 24:00) 2025 года по электронной почте t.urpaktary25@gmail.com.

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе (на государственном и (или) русском языках):