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Начался прием документов в Президентский молодежный кадровый резерв

3 Сентября 2021 13:02
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Начался прием документов в Президентский молодежный кадровый резерв

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с поручением Главы государства в этомм году необходимо в Президентский молодежный кадровый резерв отобрать 50 резервистов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АДГС РК.

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Прием документов начался 1 сентября т.г. в онлайн-режиме на платформе «pkrezerv.gov.kz». За два дня приема документов подана 1 251 заявка на участие в отборе. Прием заявок продолжится до 30 сентября включительно.

Согласно требованиям, установленным Указом Президента от 27 августа 2019 года № 141, в отборе могут принять участие граждане Республики Казахстан в возрасте не старше 35 лет, имеющие высшее образование, стаж работы не менее 5 лет, владеющие государственным языком на уровне не ниже среднего. Срок пребывания в резерве составляет три года.

Назначение резервиста на вакантную государственную должность будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством.

«Приглашаем всех, кто готов и способен внести вклад в дальнейшее развитие и процветание нашей страны, принять участие в очередном отборе в Президентский молодежный кадровый резерв», - призвали в АДГС РК.




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#Другие государственные органы   #Президентский кадровый резерв  
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