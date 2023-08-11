Начался прием документов на конкурс по присуждению грантов в магистратуру
Всего в комплексном тестировании приняли участие более 40 тысяч человек. Из них пороговый балл набрали 41% поступающих или более 16 тысяч человек. Они смогут участвовать в конкурсе грантов.
Образовательные гранты для обучения в магистратуре присуждаются на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования.
Прием документов на конкурс грантов будет осуществляться с 11 по 20 августа через приемные комиссии вузов, в том числе онлайн через виртуальные комиссии. То есть, будущим магистрантам предоставляется возможность выбрать удобный способ подачи документов.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы: копия удостоверения личности, документ о высшем образовании (диплом и приложение), сертификат КТ и международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком (при наличии). Медицинскую справку по форме 075/у нужно предоставить в вуз при поступлении.
При подаче заявления поступающий может указать одну группу образовательных программ и три высших учебных заведения.
Поступающие в магистратуру могут претендовать на 13 тысяч государственных образовательных грантов.
Списки обладателей образовательного гранта в магистратуру будут опубликованы до 26 августа на официальном сайте и в социальных сетях МНВО РК.