РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:00, 11 Август 2023 | GMT +6

    Начался прием документов на конкурс по присуждению грантов в магистратуру

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня начался прием документов для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру. Он будет проходить до 20 августа (включительно) через приемные комиссии вузов, в том числе, через виртуальные комиссии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

    Всего в комплексном тестировании приняли участие более 40 тысяч человек. Из них пороговый балл набрали 41% поступающих или более 16 тысяч человек. Они смогут участвовать в конкурсе грантов.

    Образовательные гранты для обучения в магистратуре присуждаются на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования.

    Прием документов на конкурс грантов будет осуществляться с 11 по 20 августа через приемные комиссии вузов, в том числе онлайн через виртуальные комиссии. То есть, будущим магистрантам предоставляется возможность выбрать удобный способ подачи документов.

    Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы: копия удостоверения личности, документ о высшем образовании (диплом и приложение), сертификат КТ и международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком (при наличии). Медицинскую справку по форме 075/у нужно предоставить в вуз при поступлении.

    При подаче заявления поступающий может указать одну группу образовательных программ и три высших учебных заведения.

    Поступающие в магистратуру могут претендовать на 13 тысяч государственных образовательных грантов.

    Списки обладателей образовательного гранта в магистратуру будут опубликованы до 26 августа на официальном сайте и в социальных сетях МНВО РК.


    Теги:
    Вузы Образование Наука
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:19
    Мужчина взобрался на мост в Семее
    Сегодня, 16:57
    Вместо банка - универсальный магазин: история здания в центре Петропавловска
    Сегодня, 16:29
    Около 90 тонн продукции привезли на сельскохозяйственную ярмарку в Кокшетау
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!