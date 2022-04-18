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    11:23, 18 Апрель 2022 | GMT +6

    Начался мониторинг образовательных достижений школьников

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в 1 447 школах страны, это 25% от всех школ, начинается мониторинг образовательных достижений обучающихся (МОДО), в котором примут участие более 112 тыс. учащихся 4 и 9 классов. Продлится он до 29 апреля. Выборка школ осуществлена методом случая. Об этом сообщила первый вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова, передает МИА «Казинформ».

    «Это казахстанское внутреннее исследование качества знаний школьников. МОДО включен в закон в прошлом году и проводится в школах в этом году впервые.

    Мониторинг будет проводиться на базе каждой школы по направлениям: математическая, естественнонаучная и грамотность чтения. Специально готовить школьников к нему не требуется.

    Мониторинг включает материалы учебных программ и направлен на определение функциональной грамотности учащихся.

    МОДО - внешняя независимая оценка качества образования, которая позволит оценить сильные и слабые стороны обучающихся и нацелено на повышение качества образования и восполнение пробелов в знаниях учащихся», - написала Шолпан Каринова в Facebook.

    По ее информации, по итогам мониторинга для организаций образования будут проводиться предметные обсуждения с разбором отдельных тем и материалов, по которым дети испытывали затруднения.

    В целом конечным результатом МОДО является выработка комплексного анализа и методических рекомендаций в разрезе каждого региона и конкретной школы для повышения качества образования.


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