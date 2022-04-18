Начался мониторинг образовательных достижений школьников
«Это казахстанское внутреннее исследование качества знаний школьников. МОДО включен в закон в прошлом году и проводится в школах в этом году впервые.
Мониторинг будет проводиться на базе каждой школы по направлениям: математическая, естественнонаучная и грамотность чтения. Специально готовить школьников к нему не требуется.
Мониторинг включает материалы учебных программ и направлен на определение функциональной грамотности учащихся.
МОДО - внешняя независимая оценка качества образования, которая позволит оценить сильные и слабые стороны обучающихся и нацелено на повышение качества образования и восполнение пробелов в знаниях учащихся», - написала Шолпан Каринова в Facebook.
По ее информации, по итогам мониторинга для организаций образования будут проводиться предметные обсуждения с разбором отдельных тем и материалов, по которым дети испытывали затруднения.
В целом конечным результатом МОДО является выработка комплексного анализа и методических рекомендаций в разрезе каждого региона и конкретной школы для повышения качества образования.