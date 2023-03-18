Начался день тишины перед выборами депутатов Мажилиса и маслихатов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 18 марта, в 00:00 часов начался день тишины перед внеочередными выборами депутатов Мажилиса и маслихатов, назначенными на 19 марта. В этот день запрещается любая агитационная работа, связанная с выборами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что предвыборная агитационная капания началась в 18:00 часов 18 февраля и завершилась 17 марта. Сегодня, в день тишины, и завтра, в день голосования, 19 марта, любая агитация запрещена согласно статье 32 Конституционного закона «О выборах в РК».

В Генеральной прокуратуре также напомнили о том, что с 14 марта также не допускалось опубликование в СМИ результатов опросов, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, голосования в поддержку кандидатов. Такие опросы нельзя проводить в помещении или пункте для голосования (пункт 9 статьи 28 Конституционного закона «О выборах в РК»). Их можно вести лишь на выходах из избирательных участков зарегистрированным юридическим лицам, письменно уведомившим Центральную избирательную комиссию. Результаты данных опросов разрешается опубликовывать в СМИ только после дня голосования, то есть с 00:00 часов 20 марта 2023 года.

Несоблюдение указанных требований Конституционного закона влечет ответственность по статьям 102 и 120 Кодекса об административных правонарушениях. Данные правовые требования касаются как внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента, так и депутатов маслихатов всех уровней.

Голосование на избирательных участках в день выборов будет проходить с 07:00 до 20:00 часов по местному времени, если не установлено иное время. Подсчет голосов и составление протокола о результатах голосования на избирательном участке участковыми избирательными комиссиями начинается в 20:00 по местному времени, если не установлено иное время окончания голосования.

Мажилис Парламента состоит из 98 депутатов, 29 из которых избираются по одномандатным территориальным округам. Таким образом, 70% депутатов будут избираться по партийным спискам, а 30% - по одномандатным округам.

В выборах будут участвовать семь политических партий. Это партия AMANAT, Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», партия Respublica, Народная партия Казахстана, партия «Байтақ», демократическая партия Казахстана «Ак жол», а также Общенациональная социал-демократическая партия.