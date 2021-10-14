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    17:02, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    Началось заседание Высшего Евразийского экономического совета

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Началось заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заседание проходит в формате видеоконференцсвязи. Прямая трансляция заседания ВЕЭС доступна для просмотра на телеканале «Хабар 24».

    Ранее пресс-секретарь Президента РК Берик Уали сообщал о том, что главы государств стран ЕАЭС обсудят актуальные вопросы деятельности Евразийского экономического союза, также дальнейшее развитие экономического сотрудничества стран-участниц ЕАЭС.

    На прошедшей в Нур-Султане международной конференции «Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана» Касым-Жомарт Токаев заявил, что на сегодняшнем заседании Высшего Евразийского экономического совета главы государств планируют принять заявление о климатической повестке Союза.

    Добавим, что 15 октября Президент Казахстана примет участие в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которое пройдет под председательством Республики Беларусь в формате видеоконференцсвязи. В 2022 году председательство в СНГ переходит к Казахстану.


    Теги:
    Международная деятельность РК Астана Международная деятельность Главная Экономика ВЕЭС
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