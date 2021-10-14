НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Началось заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заседание проходит в формате видеоконференцсвязи. Прямая трансляция заседания ВЕЭС доступна для просмотра на телеканале «Хабар 24».

Ранее пресс-секретарь Президента РК Берик Уали сообщал о том, что главы государств стран ЕАЭС обсудят актуальные вопросы деятельности Евразийского экономического союза, также дальнейшее развитие экономического сотрудничества стран-участниц ЕАЭС.

На прошедшей в Нур-Султане международной конференции «Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана» Касым-Жомарт Токаев заявил, что на сегодняшнем заседании Высшего Евразийского экономического совета главы государств планируют принять заявление о климатической повестке Союза.

Добавим, что 15 октября Президент Казахстана примет участие в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которое пройдет под председательством Республики Беларусь в формате видеоконференцсвязи. В 2022 году председательство в СНГ переходит к Казахстану.