Началось углубление устья Урала при впадении в Каспийское море

Началось углубление устья реки Урал (Жайык) при впадении в Каспийское море, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил руководитель управления строительства Атырауской области Нурберген Кусаинов, углубление устья реки ведется в ускоренном порядке.

- Наша цель – увеличить сток воды реки Урал (Жайык) в Каспийское море. Сейчас устье реки при впадении в море не очень глубокое. Глубина 40-50 сантиметров, ширина 20 метров. После завершения работы глубина устья реки достигнет 2 метров. Это увеличит сток воды обильно поступающей в реку воды, – сказал Нурберген Кусаинов.

По его словам, для очистки, углубления и расширения устья реки используются два экскаватора. В дальнейшем к такой работе будет привлекаться мощный экскаватор-амфибия.