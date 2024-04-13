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    23:23, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Началось углубление устья Урала при впадении в Каспийское море

    Началось углубление устья Урала при впадении в Каспийское море
    Фото: оперативный штаб Атырауской области

    Началось углубление устья реки Урал (Жайык) при впадении в Каспийское море, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщил руководитель управления строительства Атырауской области Нурберген Кусаинов, углубление устья реки ведется в ускоренном порядке.

    - Наша цель – увеличить сток воды реки Урал (Жайык) в Каспийское море. Сейчас устье реки при впадении в море не очень глубокое. Глубина 40-50 сантиметров, ширина 20 метров. После завершения работы глубина устья реки достигнет 2 метров. Это увеличит сток воды обильно поступающей в реку воды, – сказал Нурберген Кусаинов.

    По его словам, для очистки, углубления и расширения устья реки используются два экскаватора. В дальнейшем к такой работе будет привлекаться мощный экскаватор-амфибия.

    Началось углубление устья Урала при впадении в Каспийское море
    Фото: оперативный штаб Атырауской области

     

    Теги:
    Подтопления Атырауская область Каспийское море Наводнение Регионы Река Урал Видео Река Жайык Реки Паводки
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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