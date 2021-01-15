Началось тайное голосование по кандидатуре спикера Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Мажилисе депутаты VII созыва избирают председателя палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Процедура проходит путем тайного голосования, для чего в холле Мажилиса оборудованы специальные кабины и установлена прозрачная избирательная урна.

Как сообщили в пресс-службе Мажилиса, для подсчета голосов сформирована Счетная комиссия. Ее председателем выбран депутат Мажилиса Мухтар Ерман, а секретарем – Айгуль Нуркина.

На должность спикера Мажилиса в бюллетень внесена кандидатура Нурлана Нигматулина, предложенная депутатами фракции партии «Nur Otan».

Ранее депутаты Мажилиса призвали поддержать кандидатуру Нурлана Нигматулина на пост председателя палаты.