30 Июля 2022 18:57

Началось строительство инфраструктуры для независимых таможенных операций в Китае

ПЕКИН. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - В островной провинции Хайнань (Южный Китай) началась реализация первой очереди из 9 инфраструктурных проектов, связанных с проведением независимых таможенных операций. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Проекты с общим объемом инвестиций 1,42 млрд юаней (около 210 млн долларов США) осуществляются в городах и уездах Хайкоу, Санья, Вэньчан, Цюнхай, Дунфан и Чэнмай.

Согласно генеральному плану строительства Хайнаньского порта свободной торговли, на острове для управления импортом и экспортом товаров будет создано 8 контрольно-пропускных пунктов, открытых для зарубежных стран и регионов, и 10 КПП, ориентированных на материковую часть Китая.

Хайнань завершит строительство всей необходимой инфраструктуры для проведения независимых таможенных операций к 2023 году, а к концу 2025 года приступит к их осуществлению на всей территории острова.





фото RUSSIAN.NEWS.CN

