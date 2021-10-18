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Началось совместное учение Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ

18 Октября 2021, 22:48
Началось совместное учение Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - На полигоне «Харбмайдон» в Таджикистане стартовало учение Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности «Взаимодействие-2021», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Участники, в состав которых входят десантно-штурмовые, мотострелковые, артиллерийские подразделения и группы специального назначения, проведут совместную операцию по локализации приграничного вооруженного конфликта в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности.

В ходе первого этапа военнослужащие отработают вопросы организации совместной операции, подготовки подразделений КСОР ОДКБ к выполнению задач и слаживания подразделений. На втором этапе предстоит осуществить блокирование и уничтожение боевых групп и отрядов незаконных вооруженных формирований, обеспечить контроль государственной границы.

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Совместное учение «Взаимодействие-2021» пройдет в рамках оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2021». Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ предназначены для своевременного реагирования на вызовы и угрозы безопасности государств – членов Организации.



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