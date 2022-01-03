Началось расследование по «картельному сговору» в Мангистауской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления департамента топливно-энергетической промышленности Агентства по защите и развитию конкуренции РК Куат Асамбеков сообщил о начале расследования по «картельному сговору» касательно ситуации с сжиженным газом в Мангистауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По словам Куата Асамбекова, в нескольких регионах началось расследование касательно ситуации с повышением цены на сжиженный газ.
«Агентство со своей стороны проанализировало ситуацию. На сегодняшний день в Мангистауской области начато расследование по «картельному сговору». Также расследование ведется в Костанайской и Северо-Казахстанской областях. В связи с тем, что расследование началось недавно, сложно говорить о результатах. Необходимо время для этого», - добавил представитель агентства.
Ранее сообщалось, что в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора.
- Эксперт сравнил цены на газ и интернет
- Не видим возможности снизить цену на газ до 50 тенге – Магзум Мирзагалиев
- На капитальный ремонт будет останавливаться один НПЗ в год - министр энергетики
- Эксперт в нефтегазовой отрасли прокомментировал вопрос повышения цены на сжиженный газ
- Я чувствую свою ответственность – министр энергетики о ситуации с газом в Мангистауской области
- Переход на электронную торговлю позволяет сбалансировать цену на газ на основе спроса и предложения – Минэнерго
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана