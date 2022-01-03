Началось расследование по «картельному сговору» в Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления департамента топливно-энергетической промышленности Агентства по защите и развитию конкуренции РК Куат Асамбеков сообщил о начале расследования по «картельному сговору» касательно ситуации с сжиженным газом в Мангистауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Куата Асамбекова, в нескольких регионах началось расследование касательно ситуации с повышением цены на сжиженный газ.

«Агентство со своей стороны проанализировало ситуацию. На сегодняшний день в Мангистауской области начато расследование по «картельному сговору». Также расследование ведется в Костанайской и Северо-Казахстанской областях. В связи с тем, что расследование началось недавно, сложно говорить о результатах. Необходимо время для этого», - добавил представитель агентства.

Ранее сообщалось, что в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора.