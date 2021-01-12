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Началось расследование аварии на электросетях в Атырауской области

12 Января 2021 21:07
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Началось расследование аварии на электросетях в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Комиссия по расследованию причины аварии на электросетях в Атырауской области приступила к работе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Комиссия была создана комитетом атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК. Это очень представительная комиссия. В ее состав вошли специалисты комитета, представители АО «KEGOC», энергетических компаний, местных исполнительных органов Атырауской области, а поскольку перебои с электроэнергией коснулись и Мангистауской области, то в состав комиссии входят и представители этого региона. После выяснения объемов недоданной потребителям электроэнергии будет определена классификация произошедшего - это был отказ оборудования или авария. Главная же задача комиссии – выяснить причины произошедшего, дать им оценку и выработать предписания по недопущению впредь подобных технологических сбоев в электросетях», - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» возглавляющий комиссию председатель комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК Абай Шагитбаев.

Он пояснил, что специалистами будут отработаны все возможные версии произошедшего сбоя. Как погодный фактор, когда произошло аномальное стечение обстоятельств – снег с дождем перемежался с морозом. В результате искрили многие подстанции, хотя на них установлена тройная и даже пятиступенчатая изоляция. Так и упущения со стороны энергетиков при эксплуатации оборудования и проводимом ремонте.

Как сообщалось, АО «KEGOC» завершил восстановительные работы в своих сетях в Атырауской и Мангыстауской областях, где у ряда потребителей были перебои с электроэнергией 10 и 11 января текущего года.


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#Энергетика   #Атырауская область   #Происшествия   #Другие государственные органы   #Регионы  
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Автор:

Виктор Сутягин

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