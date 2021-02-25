Началось пятое заседание Национального совета общественного доверия
Заседание проходит в онлайн-режиме.
Ранее помощник Президента Казахстана Ерлан Карин сообщал, что в ходе заседания планируется обсудить вопросы реализации ранее озвученных предложений, а также ряд новых инициатив.
Напомним, в октябре 2020 года состоялось четвертое заседание Национального совета общественного доверия.
В январе 2021 года стало известно о ротации состава Национального совета общественного доверия.
Накануне Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречи с членами Национального совета общественного доверия Рахимом Ошакбаевым и Канатом Сахарияновым.
7 июля 2019 года Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым был подписан Указ «Об утверждении положения и состава Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.
Первое заседание НСОД под председательством Главы государства состоялось 6 сентября 2019 года.
Второе заседание Национального совета общественного доверия прошло 20 декабря 2019 года. Тогда были рассмотрены значимые вопросы по политической, экономической, социально-культурной модернизации с учетом предложений членов НСОД, общественности и гражданского общества.
Третье заседание Национального совета общественного доверия проходило 27 мая 2020 года.