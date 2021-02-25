Началось пятое заседание Национального совета общественного доверия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пятое заседание Национального совета общественного доверия началось под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заседание проходит в онлайн-режиме.

Ранее помощник Президента Казахстана Ерлан Карин сообщал, что в ходе заседания планируется обсудить вопросы реализации ранее озвученных предложений, а также ряд новых инициатив.

Напомним, в октябре 2020 года состоялось четвертое заседание Национального совета общественного доверия.

В январе 2021 года стало известно о ротации состава Национального совета общественного доверия.

Накануне Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречи с членами Национального совета общественного доверия Рахимом Ошакбаевым и Канатом Сахарияновым.

7 июля 2019 года Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым был подписан Указ «Об утверждении положения и состава Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.

Первое заседание НСОД под председательством Главы государства состоялось 6 сентября 2019 года.

Второе заседание Национального совета общественного доверия прошло 20 декабря 2019 года. Тогда были рассмотрены значимые вопросы по политической, экономической, социально-культурной модернизации с учетом предложений членов НСОД, общественности и гражданского общества.

Третье заседание Национального совета общественного доверия проходило 27 мая 2020 года.











