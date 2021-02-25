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    10:56, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    Началось пятое заседание Национального совета общественного доверия

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пятое заседание Национального совета общественного доверия началось под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заседание проходит в онлайн-режиме.

    Ранее помощник Президента Казахстана Ерлан Карин сообщал, что в ходе заседания планируется обсудить вопросы реализации ранее озвученных предложений, а также ряд новых инициатив.

    Напомним, в октябре 2020 года состоялось четвертое заседание Национального совета общественного доверия.

    В январе 2021 года стало известно о ротации состава Национального совета общественного доверия.

    Накануне Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречи с членами Национального совета общественного доверия Рахимом Ошакбаевым и Канатом Сахарияновым.

    7 июля 2019 года Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым был подписан Указ «Об утверждении положения и состава Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.

    Первое заседание НСОД под председательством Главы государства состоялось 6 сентября 2019 года.

    Второе заседание Национального совета общественного доверия прошло 20 декабря 2019 года. Тогда были рассмотрены значимые вопросы по политической, экономической, социально-культурной модернизации с учетом предложений членов НСОД, общественности и гражданского общества.

    Третье заседание Национального совета общественного доверия проходило 27 мая 2020 года.





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    Заседание Нацсовета 25.02.2021 Главная Общество Нацсовет
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