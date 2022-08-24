Началось предварительное слушание по делу «Aстана LRT»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане началось предварительное слушание по делу о хищениях при строительстве ЛРТ в отношении Рашида Аманжулова и других лиц, приговор в отношении которых ранее был отменен. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Предварительное слушание проходит в специализированном межрайонном суде по уголовным делам города.

По уголовному делу в мае прошлого года был вынесен приговор в отношении семи человек. Осенью суд отменил решение и вернул дело на дорасследование в прокуратуру.

В конце 2019 года заявлялось , что должностные лица акимата города Нур-Султана и компании «Астана LRT» похитили миллиарды тенге. Пятеро подсудимых находятся в СИЗО с 2019 года. Еще двое обвиняемых - под домашним арестом и подпиской о невыезде. Бывший замакима столицы Канат Султанбеков и экс-глава «Aстана LRT» Талгат Ардан до сих пор находятся в розыске.



