20:20
17 Июня 2022 18:48
Началось пленарное заседание 25-го Петербургского Международного экономического форума
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Началось пленарное заседание 25-го Петербургского Международного экономического форума. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Открывает мероприятие Президент России Владимир Путин, затем на сессии выступят Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также в режиме видеоконференцсвязи Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси.
Видеообращение к участникам форума также записал Председатель КНР Си Цзиньпин.
По завершении выступлений спикеров состоится открытая дискуссия в формате вопрос-ответ.
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