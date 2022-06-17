17 Июня 2022 18:48

Началось пленарное заседание 25-го Петербургского Международного экономического форума

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Началось пленарное заседание 25-го Петербургского Международного экономического форума. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Открывает мероприятие Президент России Владимир Путин, затем на сессии выступят Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также в режиме видеоконференцсвязи Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси.

Видеообращение к участникам форума также записал Председатель КНР Си Цзиньпин.