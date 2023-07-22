АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Началось комплексное тестирование для поступления в магистратуру. Регистрация желающих принять участие в КТ проводилась с 1 июня по 15 июля на сайте Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования РК app.testcenter.kz, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.



В этом году на комплексное тестирование для поступления в магистратуру было подано около 43 тысяч заявлений. Наибольшее количество заявлений поступило на такие направления подготовки, как «Педагогические науки», «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли» и «Бизнес, управление и право».

«Полтора месяца проводилась регистрация всех желающих поступить в магистратуру. При регистрации место проведения тестирования поступающий выбирал самостоятельно. Сами экзамены начались сегодня и продлятся по 10 августа», – пояснил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Что касается формата поступления в магистратуру, то в этом году изменений нет. Будет также обеспечена процедура проведения онлайн-апелляции в случае несогласия с результатами тестирования. В течение 30 минут после завершения тестирования поступающий сможет сразу подать заявление на апелляцию. Апелляция рассматривается в течение пяти дней. После сертификат будет доступен в Личном кабинете поступающего.

Проходной балл остался прежним: для поступления в магистратуру на научно-педагогическое направление – 75 баллов, на профильное направление – 50 баллов.

Напомним, что для обучения в магистратуре в 2023 году выделено более 13 тысяч грантов. Гранты для подготовки кадров выделяются по востребованным направлениям.

Прием документов на конкурс грантов будет осуществляться с 11 по 14 августа, а список обладателей грантов будет опубликован до 26 августа. Зачисление в ОВПО будущих магистрантов завершится до 28 августа.