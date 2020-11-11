-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Началось голосование первого этапа Национальной премии «Халықтың сүйіктісі - Народный любимец – 2020»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Началось голосование первого этапа Национальной премии «Халықтың сүйіктісі - Народный любимец – 2020». Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент общественного фонда «Республика-аймақ-даму» Галым Байтук, передает МИА «Казинформ».
Голосование первого этапа Национальной премии «Халықтың сүйіктісі - Народный любимец – 2020» продлится с 10 по 20 ноября.
«Внимание! Началось голосование Первого этапа Национальной Премии «Халықтың сүйіктісі - Народный любимец – 2020». Выдвинуты претенденты по десяти основным номинациям премии:
1. Лучшее информационное интернет-издание года;
2. Лидер блогосферы года
3. Лучший публицист года
4. Лучший парламентарий года
5. Деятель культуры года
6. Лучший телеведущий года
7. Лучший общественный деятель года
8. Лучший спортсмен года
9. Лучший врач года
10. Лучший учитель года.
Голосование проходит в официальной группе Премии - Национальная Премия «Народный любимец года».
Кстати, на сегодня в группе 43 тысячи участников и приём продолжается.
Главное правило, чтобы проголосовать нужно быть принятым в группу.
Кроме этого, организаторами Премии учреждены несколько новых почетных номинаций в сфере медицины:
- «ЛУЧШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА»;
- «ЛУЧШИЙ РАБОТНИК САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ»;
- «ЛУЧШИЙ СТАЦИОНАР»;
- «ЛУЧШИЙ ВОЛОНТЕР»;
- «ЛУЧШИЙ МЕЦЕНАТ»
По данным почетным номинациям, вердикт вынесет жюри премии. Голосование Первого этапа продлится с 10 по 20 ноября 2020 года. Всем удачи!», - резюмировал Галым Байтук.
- 17-летний астанчанин погиб в массовой драке
- Пособия на 191,6 млрд тенге получили многодетные матери в этом году
- В ноябре 2020 года состоится IX Гражданский форум
- Самолет рейса «Атырау-Нур-Султан» столкнулся со стаей птиц
- Astana Media Week 2020 стартовала в Нур-Султане
- Единый оператор жилищного строительства будет эффективно реализовывать государственную жилищную политику – Тимур Жанке
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана