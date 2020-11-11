Началось голосование первого этапа Национальной премии «Халықтың сүйіктісі - Народный любимец – 2020»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Началось голосование первого этапа Национальной премии «Халықтың сүйіктісі - Народный любимец – 2020». Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент общественного фонда «Республика-аймақ-даму» Галым Байтук, передает МИА «Казинформ».

Голосование первого этапа Национальной премии «Халықтың сүйіктісі - Народный любимец – 2020» продлится с 10 по 20 ноября.

«Внимание! Началось голосование Первого этапа Национальной Премии «Халықтың сүйіктісі - Народный любимец – 2020». Выдвинуты претенденты по десяти основным номинациям премии:

1. Лучшее информационное интернет-издание года;

2. Лидер блогосферы года

3. Лучший публицист года

4. Лучший парламентарий года

5. Деятель культуры года

6. Лучший телеведущий года

7. Лучший общественный деятель года

8. Лучший спортсмен года

9. Лучший врач года

10. Лучший учитель года.

Голосование проходит в официальной группе Премии - Национальная Премия «Народный любимец года».

Кстати, на сегодня в группе 43 тысячи участников и приём продолжается.

Главное правило, чтобы проголосовать нужно быть принятым в группу.

Кроме этого, организаторами Премии учреждены несколько новых почетных номинаций в сфере медицины:

- «ЛУЧШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА»;

- «ЛУЧШИЙ РАБОТНИК САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ»;

- «ЛУЧШИЙ СТАЦИОНАР»;

- «ЛУЧШИЙ ВОЛОНТЕР»;

- «ЛУЧШИЙ МЕЦЕНАТ»

По данным почетным номинациям, вердикт вынесет жюри премии. Голосование Первого этапа продлится с 10 по 20 ноября 2020 года. Всем удачи!», - резюмировал Галым Байтук.





Напомним, казахстанская Национальная премия «Народный любимец года», учрежденная в 2011 году общественным фондом «Республика-Регион-Развитие», присуждается за популярность и компетентность людям и организациям, которые были на виду у казахстанского сообщества.

