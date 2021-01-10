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Началось голосование на избирательных участках в странах Ближнего Востока

10 Января 2021, 11:41
Началось голосование на избирательных участках в странах Ближнего Востока

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На Ближнем Востоке начали работу избирательные участки в Абу-Даби, Дубай, Эр-Рияде, Джидде, Маскате, Дохе, а также избирательный участок открылся в Тегеране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

Как сообщалось ранее, самым первым проголосовавшим на парламентских выборах гражданином Казахстана является студент университета Корё в Южной Корее Аделина Алпамыс.

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Самыми первыми начали свою работу избирательные участки при посольствах Казахстана в Японии и Республике Корея. Избирательные участки #261 в Токио и #258 в Сеуле открылись для голосования в 07:00 часов местного времени.

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