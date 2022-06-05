Началось голосование на 8 089 участках в 12 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Голосование началось на 8 089 участках в 12 регионах. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной комиссии референдума Константин Петров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным представителей областных, городов республиканского значения, столицы комиссий, в 07:00 по времени Нур-Султана началось голосование на 8 089 участках в 12 регионах. Голосование также проходит на 12 участках Республики Казахстан в 10 государствах. Согласно решению, принятому территориальными комиссиями, в рамках конституционного закона голосование на 36 участках началось в шесть утра», - сказал Константин Петров.

По его словам, в зависимости от границ часовых поясов голосование в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областях голосование начнется в 07:00 по местному времени, то есть в 08:00 по времени Нур-Султана. В целом по республике создано 10 012 участков. В том числе имеется 65 участков в 52 государствах.

«Вчера в 18:00 закончилась выдача открепительных удостоверений на право голосования. Всего по республике выдано 21 465 свидетельств. В списке граждан, имеющих право голоса, 11 722 536 человек», - добавил он.