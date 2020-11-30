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Началось четвертое лунное затмение 2020 года

Автор:  
Сара Кабикызы
30 Ноября 2020, 14:54
Началось четвертое лунное затмение 2020 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 30 ноября 2020 года началось полутеневое лунное затмение, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой сайт Московского планетария.

Лунные затмения происходят в полнолуние, когда Земля оказывается на одной линии между Солнцем и Луной. Если Луна при этом заходит в конус тени Земли и приобретает красноватый оттенок – это астрономическое явление называют полным затмением Луны. Однако у Земли есть еще и «полутень», в которую, в течение 2020 года, Луна заходит уже четвертый раз.

Такие лунные затмения называются полутеневыми. Первое из четырех лунных затмений 2020 года произошло 10 января, второе - 5 июня, а третье - 5 июля.

Четвертое полутеневое лунное затмение с максимальной фазой 0,83 будет видно в России, в восточной части Казахстана, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, но лучше всего его смогут увидеть жители Сибири и Дальнего Востока.

Первое касание Луны земной полутени произошло в 13:32 по времени Нур- Султана, которое было не заметно человеческому глазу. Максимальная фаза затмения наступит в 15:44 по времени Нур-Султана : в это время будет заметно незначительное потемнение северного лунного лимба. В 17:53 Луна полностью выйдет из земной полутени, сообщается на сайте планетария.

Астрологи в этот день рекомендуют избегать конфликтов с коллегами, не стоит указывать на чужую плохую работу, спорить, поучать кого-то. А нужно разобраться в том, что вас раздражает, не спешить, работать с внутренним «я», избавиться того, что мешает вам двигаться и развиваться.


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