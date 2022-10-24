Начало вещание новое радио в поддержку современной казахской музыкальной волны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня Республики в Казахстане начало вещание новое радио, где будет транслироваться только современная казахская музыка, передает МИА «Казинформ».

Станция ((beu)) вещает на частотах – 100 FM в Астане и 97.7 в Алматы.

В эфире будет звучать вся палитра жанров, в которых работает новое поколение артистов: от Q-попа, инди и r’n’b, до экспериментальной музыки.

Главная идея проекта ((beu)) – поддерживать, развивать молодое музыкальное сообщество и демонстрировать аудитории рост казахстанской сцены. 90% контента на радио будут составлять песни, подкасты и шоу на казахском языке. За последние несколько лет появилось новое поколение музыкантов, которые делают качественную популярную музыку на государственном языке. При этом аудитория новых исполнителей растет стремительно, о чем свидетельствуют многочисленные концерты и фестивали.

((beu)) – напомним, это эмоциональный знак принятия и восхищения музыкой, принятый в казахском традиционном исскустве. Лаконичное и легко произносимое название символизирует традиционные корни современной казахской музыкальной культуры. Скобки олицетворяют распространение радиоволн.

Более подробная информация о концепции радио будет представлена в рамках Astana Media Week 27 сентября. Официальная презентация запланирована на 3 ноября в Алматы

Фото из открытых источников