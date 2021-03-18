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Начало вакцинации в Узбекистане намечено на 23-24 марта

18 Марта 2021 00:19
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Начало вакцинации в Узбекистане намечено на 23-24 марта

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Массовая вакцинация от коронавируса начнется сразу после Навруза, 23-24 марта, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ». Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья РУз Баходир Юсупалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Он отметил, что Узбекистану в рамках глобальной платформы COVAX была предоставлена бесплатная партия вакцин AstraZeneca на 2 миллиона долларов.

«Мы ждем заключения соответствующих комиссий Всемирной организации здравоохранения, говорят, оно будет уже завтра. Надеюсь, будем эту вакцину использовать, но естественно, также анализируя ситуацию, которая происходит с ней. Эпиднадзор за использованием этой вакцины – это очень хорошая вещь, значит все страны держат ее на контроле, видят результаты, они публикуются. Я считаю, что мы должны дождаться этих результатов и не делать преждевременных выводов», – сказал он.

«Массовая вакцинация от коронавируса начнется сразу после Навруза, 23-24 марта. Граждан не будут принуждать вакцинироваться какой-то конкретной вакциной, население сможет получить любую доступную вакцину», - отметил Б.Юсупалиев.

Напомним, 17 марта Узбекистан получил первую партию вакцины AstraZeneca в количестве 660 000 доз. Всего Узбекистан намерен получить 2 256 000 доз указанной вакцины в рамках программы COVAX.


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#Здравоохранение   #Узбекистан   #Коронавирус в мире  
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Автор:

Мадибек Джанибеков

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