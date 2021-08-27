Начало учебного года в Павлодарской области пройдет организованно

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области с помощью дополнительных вложений модернизируют школы, обновляют материально-техническую базу. Бюджет системы образования в регионе изменился, сообщил на брифинге руководитель областного управления образования Динислам Болатханулы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакимата.

По его словам, за три года в регионе расходы на образование увеличили в два раза – с 65 млрд тенге до 132. При этом финансирование капитальных ремонтов в объектах образования выросло в 12 раз.

«В этом году обновят 56 школ, включая программу «Заманауи мектеп». Она уже охватила школы в городе Аксу и его сельской зоне. До конца года в Павлодаре планируют ввести две новые школы и две пристройки, в общем на 1082 места», – рассказал Динислам Болатханулы.

Более 600 млн тенге планируют перечислить на оснащение школ системами безопасности, добавил спикер. Организации образования региона обеспечат видеонаблюдением, тревожными кнопками, пропускными системами с Face-ID.

Руководитель управления образования напомнил: 1 сентября школьники вернутся за парты, учебный год начнется в традиционном формате.

«Учебные заведения готовы технически и материально, и с точки зрения санэпидемиологических требований. Наша главная задача – компенсирование пробелов и изучение новых программ», – подчеркнул Д. Болатханулы.

Ранее на августовской конференции учителям посоветовали не нагружать школьников в первые дни контрольными и проверочными работами, а обсудить, как они пережили дистанционное обучение и с какими проблемами столкнулись.