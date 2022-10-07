Начало отопительного сезона в Казахстане проходит в штатном режиме - Минэнерго
На совещании приняли участие представители Министерства индустрии и инфраструктурного развития, АО «KEGOC», « НК « Қазақстан темір жолы «, «КазТрансГаз Аймак», акиматов областей и городов Астана, Алматы, Шымкент, а также энергопредприятий.
В ходе совещания участники обсудили вопросы готовности электрических станций и сетей, объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также по заготовке топлива в регионах.
В большинстве регионов страны отопительный сезон начат и проходит в штатном режиме, в южных регионах планируется начать с 10-15 октября.
З0 сентября завершился прием документов на получение паспорта готовности энергопроизвоящих и энергопередающих организаций к осенне-зимнему периоду.
Согласно правилам получения паспорта готовности, срок их выдачи длится до 19 октября. Продолжается работа по рассмотрению полученных документов от энергопредприятий.
На сегодня поступило 161 заявление, из них выдано 77 (54 станции, 23 сети) на рассмотрении находится еще 84 (40 станций, 44 сети).
По итогам совещания отмечена необходимость качественного завершения ремонтных работ и строгого соблюдения нормативного запаса топлива.