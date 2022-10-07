Начало отопительного сезона в Казахстане проходит в штатном режиме - Минэнерго

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Комитете атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК состоялось селекторное совещание, на котором обсуждались вопросы подготовки и начала отопительного сезона 2022-2023 годов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

На совещании приняли участие представители Министерства индустрии и инфраструктурного развития, АО «KEGOC», « НК « Қазақстан темір жолы «, «КазТрансГаз Аймак», акиматов областей и городов Астана, Алматы, Шымкент, а также энергопредприятий.

В ходе совещания участники обсудили вопросы готовности электрических станций и сетей, объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также по заготовке топлива в регионах.

В большинстве регионов страны отопительный сезон начат и проходит в штатном режиме, в южных регионах планируется начать с 10-15 октября.

З0 сентября завершился прием документов на получение паспорта готовности энергопроизвоящих и энергопередающих организаций к осенне-зимнему периоду.

Согласно правилам получения паспорта готовности , срок их выдачи длится до 19 октября. Продолжается работа по рассмотрению полученных документов от энергопредприятий.

На сегодня поступило 161 заявление , из них выдано 77 (54 станции, 23 сети) на рассмотрении находится еще 84 (40 станци й , 44 сети).

По итогам совещания отмечена необходимость качественного завершения ремонтных работ и строгого соблюдения нормативного запаса топлива.



