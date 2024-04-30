Начало мая выдастся морозным в нескольких регионах Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регинов Казахстана в связи с резким снижением температуры воздуха и дождями 30 апреля и ночными заморозками на севере, западе и востоке страны 1 мая, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане 30 апреля днем ожидается резкое понижение температуры воздуха до 6-8 тепла. 1 мая ночью ожидаются осадки, временами сильные - дождь с переходом в снег.

30 апреля днем в Акмолинской области ожидается дождь, резкое понижение температуры воздуха днем 30 апреля до 5-10 тепла. 1 мая ночью ожидаются осадки, на юге и востоке области дождь с переходом в снег, понижение температуры воздуха до 0-5 тепла, местами заморозки 3 градуса.

30 апреля в Актюбинской области ожидается резкое понижение температуры воздуха днем до 10-15 тепла. 1 мая ночью на севере области ожидаются заморозки 3 градуса.

30 апреля в Атырауской области ожидаются гроза, град, шквал.

30 апреля днем в северной половине области Абай ожидается гроза, порывы ветра 15-20 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность.

С 30 апреля по 4 мая на территории Восточно-Казахстанской области в связи с ожидаемыми осадками ожидается формирование склоновых стоков, подъемы уровней воды на реках, возможно превышение критических отметок, а также увеличение водности на небольших реках, ручьях и временных водотоках. При этом возможны разливы и подтопления автодорог и железнодорожных путей, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек.

30 апреля -1 мая в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь, гроза, град, шквал.

30 апреля на западе области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность.

30 апреля в Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град.

1 мая ночью в Карагандинской области ожидаются сильный дождь с переходом в снег, гроза, град.

30 апреля в Костанайской области ожидается дождь, на западе и востоке области сильный дождь, гроза, град. Резкое понижение температуры воздуха днем 30 апреля до 5-10 тепла. 1 мая ночью ожидаются дождь с переходом в снег, понижение температуры воздуха до 0-5 тепла, на севере, востоке области заморозки 3 градуса.

30 апреля в Кызылординской области ожидается пыльная буря, сохраняется высокая пожарная опасность.

30 апреля днем на севере Мангистауской области ожидается гроза, на западе, востоке области ожидается пыльная буря, сохраняется высокая пожарная опасность.

30 апреля в Павлодарской области ожидается резкое понижение температуры воздуха до 6-11 тепла. 1 мая ночью ожидаются осадки, временами сильный дождь с переходом в снег. 1 мая ночью ожидаются заморозки 2 градуса.

1 мая ночью на севере и востоке Северо-Казахстанской области ожидается дождь с переходом в снег, ночью заморозки 1-6 градусов.

30 апреля в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, высокая пожарная опасность.

1 мая ночью в области Улытау ожидается дождь с переходом в снег, на севере области заморозки 2 градуса.