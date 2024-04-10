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    14:29, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Начальника военного управления строительства РК подозревают в вымогательстве взятки

    Антикор
    Kazinform

    Начальника управления капитального строительства главного управления воинской инфраструктуры Вооруженных сил подозревают в вымогательстве взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил помощник председателя — официальный представитель Антикоррупционной службы РК Данияр Бигайдаров на брифинге в ведомстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Антикоррупционной службой совместно с Комитетом национальной безопасности задержан начальник управления капитального строительства Главного управления воинской инфраструктуры Вооруженных сил по подозрению в совершении особо тяжкого коррупционного преступления.

    — Он подозревается в вымогательстве взятки у представителя субподрядной организации в особо крупном размере за общее покровительство и лоббирование интересов взяткодателя при подписании актов приема-передач модульных зданий для нужд Вооруженных сил, — проинформировал Данияр Бигайдаров.

    С санкции суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.

    Теги:
    Коррупция Борьба с коррупцией Казахстан Вооруженные силы Взятка Антикор
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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