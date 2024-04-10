Начальника военного управления строительства РК подозревают в вымогательстве взятки

Начальника управления капитального строительства главного управления воинской инфраструктуры Вооруженных сил подозревают в вымогательстве взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил помощник председателя — официальный представитель Антикоррупционной службы РК Данияр Бигайдаров на брифинге в ведомстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

Антикоррупционной службой совместно с Комитетом национальной безопасности задержан начальник управления капитального строительства Главного управления воинской инфраструктуры Вооруженных сил по подозрению в совершении особо тяжкого коррупционного преступления.

— Он подозревается в вымогательстве взятки у представителя субподрядной организации в особо крупном размере за общее покровительство и лоббирование интересов взяткодателя при подписании актов приема-передач модульных зданий для нужд Вооруженных сил, — проинформировал Данияр Бигайдаров.

С санкции суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.