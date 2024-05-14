Начальник районного локомотивного депо украл дизтопливо на 7 млн тенге в Костанайской области

Уголовное дело рассмотрели в суде района Беимбета Майлина Костанайской области. Начальник Костанайского эксплуатационного локомотивного депо вместе с другими совершил административное хищение дизельного топлива на сумму 7 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

По материалам суда, начальник Костанайского эксплуатационного локомотивного депо, будучи лицом, приравненным к уполномоченному на выполнение государственных функций, пользуясь служебным положением совместно с работниками депо украли дизтопливо, причинив ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» ущерб на сумму на сумму более 7 миллионов тенге.

Главный подсудимый вину не признал. Суд по итогу назначил наказание в виде лишения свободы: бывшему начальнику – сроком на 4,5 года с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе. Остальные подельники также получили наказание в виде лишения и ограничения свободы без права доступа к работе на должностях с материальной ответственностью. Отбывание наказания определено в учреждении УИС средней безопасности.

Гражданский иск ТОО «КТЖ Грузовые перевозки» удовлетворен в полном объеме и взыскан с осужденных в солидарном порядке.

Приговор не вступил в законную силу.