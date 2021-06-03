Начались стратсессии Казахстана и Турции по сферам информации и общественного развития

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня начались совместные стратегические сессии Министерства информации и общественного развития РК и государственных органов Турецкой Республики, которые в онлайн-формате проходят 3-4 июня. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Договоренность об их проведении была достигнута в ходе рабочей поездки министра информации и общественного развития РК Аиды Балаевой в Турцию в апреле 2021 года, где она отметила, что вопросам развития отношений двух стран всегда важное значение придают Елбасы Нурсултан Назарбаев и Президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня, 3 июня, онлайн-мероприятия прошли по темам обсуждения вопросов обмена опытом в сферах религии, молодежной политики, развития гражданского общества и волонтерства.

Так, стороны достигли договоренности об укреплении дальнейшего двустороннего сотрудничества между Духовным управлением мусульман Казахстана и Управлением по делам религий Турецкой Республики.

В ходе обсуждения вопросов реализации молодежной политики, развития гражданского общества и волонтерства, казахстанская сторона рассказала об опыте функционирования молодежных ресурсных центров, мерах поддержки гражданского сектора в Казахстане.

Кроме того, Министерство информации и общественного развития РК призвало турецких партнеров поддержать инициативу Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о провозглашении Международного года мобилизации волонтеров, которую он озвучил на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Стороны положительно оценили итоги сегодняшних мероприятий и выразили готовность учесть озвученные предложения в деле дальнейшего развития двухстороннего сотрудничества.

Справочно:

В стратегических сессиях представители Казахстана и Турции обсуждают вопросы обмена опытом и развития сотрудничества в сферах развития гражданского общества, молодежной политики, информации и СМИ, регулирования религиозной деятельности, развития межэтнических отношений.

Со стороны Казахстана принимают участие структурные подразделения МИОР РК, в частности, комитеты по делам гражданского общества, информации, по делам молодежи и семьи, по развитию межэтнических отношений, Департамент госполитики в области СМИ, а также Духовное управление мусульман Казахстана, Центр поддержки гражданских инициатив, Национальная волонтерская сеть, Научно-исследовательский центр «Молодежь», Фонд «Отандастар».

Турцию представляют Главное Управление по связям с общественностью Администрации Президента Турецкой Республики, Министерство молодежи и спорта, Управление по делам религий, Координационный офис программы Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA), представители крупнейших турецких СМИ и НПО.