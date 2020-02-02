Начались переговоры Мухтара Тлеуберди и Майка Помпео в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди проводят переговоры в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Государственный секретарь США прибыл в Министерство иностранных дел РК, где он планирует провести переговоры с министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди.





Также планируется, что Госсекретарь США встретится с руководством страны и обсудит перспективы двустороннего и регионального сотрудничества, а также актуальные вопросы глобальной повестки.





Напомним, Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в столицу Казахстана 1 февраля вечером.





Казахстан он намеревался посетить 5 января, однако 2 января стало известно, что государственный секретарь США отложил запланированную поездку в пять стран, включая Казахстан, из-за беспорядков у здания американского посольства в Багдаде.