-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:19
-
-
вчера 19:48
-
вчера 19:43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:39
-
-
-
Начались переговоры Мухтара Тлеуберди и Майка Помпео в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди проводят переговоры в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Государственный секретарь США прибыл в Министерство иностранных дел РК, где он планирует провести переговоры с министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди.
Также планируется, что Госсекретарь США встретится с руководством страны и обсудит перспективы двустороннего и регионального сотрудничества, а также актуальные вопросы глобальной повестки.
Напомним, Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в столицу Казахстана 1 февраля вечером.
Казахстан он намеревался посетить 5 января, однако 2 января стало известно, что государственный секретарь США отложил запланированную поездку в пять стран, включая Казахстан, из-за беспорядков у здания американского посольства в Багдаде.
- Майк Помпео: С нетерпением жду обсуждения вопросов торговли, инвестиций и путей расширения процветания наших стран
- Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Нур-Султан
- США готовы обеспечить Беларусь энергоресурсами на 100% и по конкурентным ценам - Помпео
- Президент Касым-Жомарт Токаев задает новые политические тренды - американские эксперты
- Названа дата визита госсекретаря США Майка Помпео в Казахстан
- В США подтвержден первый случай заболевания пневмонией из Китая
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана