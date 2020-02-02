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Начались переговоры Мухтара Тлеуберди и Майка Помпео в Нур-Султане

2 Февраля 2020 11:39
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Начались переговоры Мухтара Тлеуберди и Майка Помпео в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди проводят переговоры в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Государственный секретарь США прибыл в Министерство иностранных дел РК, где он планирует провести переговоры с министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди.


Также планируется, что Госсекретарь США встретится с руководством страны и обсудит перспективы двустороннего и регионального сотрудничества, а также актуальные вопросы глобальной повестки.


Напомним, Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в столицу Казахстана 1 февраля вечером.


Казахстан он намеревался посетить 5 января, однако 2 января стало известно, что государственный секретарь США отложил запланированную поездку в пять стран, включая Казахстан, из-за беспорядков у здания американского посольства в Багдаде.



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Ключевые слова: США,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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