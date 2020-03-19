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Начали вывозить снег и откачивать воду с улиц в сёлах близ города Аксу

19 Марта 2020 19:52
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Начали вывозить снег и откачивать воду с улиц в сёлах близ города Аксу

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Из сёл административной зоны города Аксу уже вывезли почти 37 тысяч тонн снега, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Аксу и сельской зоне акиматами сельских округов и компетентными органами ведётся работа по вывозу снега, прокладке отводных каналов и откачке талых вод с подверженных участков. По состоянию на 19 марта вывезено более 36 900 тонн снега», - сообщили в отделе по чрезвычайным ситуациям города Аксу департамента по ЧС Павлодарской области.

В Алгабасском сельском округе Аксу откачивают воду с подверженных подтоплению окраин села Алгабас. В этом населённом пункте работают пять мотопомп.
«В Евгеньевском сельском округе ведутся работы по откачке воды с улиц Абая, Сатпаева села Уштерек, а также проводится работа по очистке снега по улице Степная села Уштерек», - добавили в ДЧС.К этим работам привлекли три мотопомпы и один трактор. А в сельском округе имени Омарова снег вывозят с улиц Алтайская, Донентаева села Курколь и с улиц Бекжанова, Аргынбаева самого села имени Омарова. Для этого используют один погрузчик.

«Также во всех сельских округах заготовлены мешкотара и инертный материал. Работа в данном направлении продолжается», - подытожили спасатели.


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Ключевые слова: Павлодарская область, Паводок,
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Автор:

Антон Гагарин

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