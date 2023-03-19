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Начали работу избирательные участки в Пекине, Шанхае и Гонконге

Автор:  
Руслан Сулейменов
19 Марта 2023, 06:54
Начали работу избирательные участки в Пекине, Шанхае и Гонконге Фото: t.me/pressmfakz

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – В 05:00 часов по времени Астаны (в 07:00 по местному времени) на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК начали работать избирательные участки, образованные при посольстве Республики Казахстан в Китайской Народной Республике в городе Пекине и генеральных консульствах РК в городах Шанхай и Гонконг, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в КНР.

Избирательные участки в Пекине, Шанхае и Гонконге будут работать до 20:00 часов.

Казахстанские дипломаты, а также члены избирательных комиссий провели торжественные церемонии открытия избирательных участков в Пекине, Шанхае и Гонконге с исполнением гимна нашей страны.

На избирательном участке при генеральном консульстве РК в городе Шанхай (№294) могут проголосовать граждане Казахстана, проживающие в китайских провинциях Цзянсу, Цзянси, Аньхой, Чжэцзян, Фуцзян и городе Шанхай.

На избирательном участке при генеральном консульстве РК в Гонконге (№293) смогут проголосовать граждане Казахстана, проживающие в специальных административных районах КНР Сянган и Аомэнь.

В Пекине могут проголосовать казахстанские студенты, дипломаты, представители национальных компаний и члены их семей, а также граждане Казахстана, находящиеся в КНР по частным, служебным, учебным, деловым и туристическим целям.

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