Начали подключать к отоплению жилые дома в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице в связи с похолоданием раньше срока стартовал отопительный сезон. Сегодня, 29 сентября, к отоплению начали подключать многоквартирные дома. С 27 сентября к отоплению стали подключать социальные объекты (медучреждения, школы, детсады, спортобъекты). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

Также в столице продолжаются работы по газификации жилых массивов. Алматинский и Сарыаркинский р айоны полностью обеспечены возможностью подключения домов к газу.

Для жителей частного сектора определены компании, которые реализуют уголь. В целях недопущения роста цен с компаниями заключены соответствующие меморандумы о закреплении стоимости угля. Работает горячая линия по номеру: 109, где можно узнать о запасах, ценах и наличии угля на тупиках.