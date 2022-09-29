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    16:18, 29 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Начали подключать к отоплению жилые дома в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице в связи с похолоданием раньше срока стартовал отопительный сезон. Сегодня, 29 сентября, к отоплению начали подключать многоквартирные дома. С 27 сентября к отоплению стали подключать социальные объекты (медучреждения, школы, детсады, спортобъекты). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

    Также в столице продолжаются работы по газификации жилых массивов. Алматинский и Сарыаркинский р айоны полностью обеспечены возможностью подключения домов к газу.

    Для жителей частного сектора определены компании, которые реализуют уголь. В целях недопущения роста цен с компаниями заключены соответствующие меморандумы о закреплении стоимости угля. Работает горячая линия по номеру: 109, где можно узнать о запасах, ценах и наличии угля на тупиках.


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