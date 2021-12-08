Началась торжественная церемония присуждения гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» с участием Главы Государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С участием Главы Государства началась торжественная церемония присуждения гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» разработан в соответствии с поручением Главы государства и в рамках празднования 30-летия Независимости страны. На присуждение гранта претендует молодежь не моложе 14 лет и не старше 29 лет на момент окончания приема конкурсных заявок. На лучшие 30 проектов будет присуждаться по 3 млн тенге.

Гранты присуждаются на конкурсной основе для реализации новых идей и инициатив гражданам РК по следующим направлениям:

«Наука» - для реализации новых научных проектов и исследований в приоритетных секторах науки;

«Культура» - для реализации проектов, направленных на популяризацию культурного наследия Казахстана, продвижение народных культурных традиций и искусства;

«Информационные технологии» - для реализации и разработки новых IT-решений и проектов, в том числе начинающих стартап-проектов;

«Бизнес» - для реализации новых бизнес-идей в приоритетных секторах экономики;

«Медиа» - для реализации новых медиа-проектов, в том числе проектов по созданию познавательного, полезного, интересного контента для молодежи.