Началась работа над Водным кодексом – Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серик Кожаниязов рассказал о начатой работе над Водным кодексом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Работа над новым Водным кодексом началась. Проведен анализ водного законодательства и опыта в области управления водными ресурсами зарубежных стран. Разработан и согласован с Министерством юстиций консультативный документ регуляторной политики, который размещен на портале открытых НПА и на интернет-сайте Министерства», - сказал Серик Кожаниязов на коллегии ведомства.

По его словам, уже разработана концепция нового Водного кодекса и сопутствующего законопроекта.

«Проведены консультации с экспертами и научными организациями. Проведен круглый стол по обсуждению проекта Концепции новой редакции Водного кодекса. Разработан проект Общей части Водного кодекса, ведется работа над Особенной частью и сопутствующим законопроектом», - отметил вице-министр.

«В указанные сроки проект нового Водного кодекса будет внесен в Администрацию Президента и Мажилис Парламента», - добавил спикер.