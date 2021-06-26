Началась практическая реализация второго и третьего пакета президентских политических реформ – Ерлан Карин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Началась практическая реализация второго и третьего пакета президентских политических реформ, сообщил помощник Президента РК Ерлан Карин. Об этом передает МИА «Казинформ».

«В ряде регионов страны определены даты выборов акимов сельских округов. Ожидается, что уже 25 июля единовременно состоятся выборы более 700 сельских акимов. Выборы остальных акимов сельских округов будут проведены после истечения сроков их полномочий. Таким образом, еще одна ключевая инициатива из президентского пакета политических реформ перешла на этап практической реализации. Поэтому предстоящие прямые выборы сельских акимов – очень серьезное событие, которое знаменует собой совершенно новый этап политической модернизации», - написал Ерлан Карин в Telegram .

Как напомнил помощник Президента, инициатива по проведению прямых выборов сельских акимов впервые была озвучена Главой государства 1 сентября 2020 года в его Послании.

«А 24 мая 2021 года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал законодательные акты, предусматривающие поправки в законодательство по введению прямых выборов акимов сельского уровня. С 5 июня новые нормы выборного законодательства вступили в силу. В результате менее чем за год данная инициатива была реализована. Всего к настоящему времени в рамках политических реформ Президента Касым-Жомарта Токаева уже принято 10 законов, также до конца года в этом направлении планируется принятие еще ряда законов», - резюмировал Е.Карин.