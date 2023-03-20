Началась первая транспортировка кашаганской нефти по маршруту Актау-Баку

БАКУ. АЗЕРТАДЖ - КАЗИНФОРМ - Началась первая транспортировка нефти, добываемой на казахстанском месторождении «Кашаган», по маршруту Актау-Баку через Каспийское море, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство АЗЕРТАДЖ.

Транспортировка нефти по новому маршруту осуществлена танкером «Академик Хошбахт Юсифзаде», который принадлежит Морскому транспортному флоту ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO).

Как сообщили в ASCO, в резервуары танкера в рамках первой партии загружено 6 900 тонн сырой нефти. Танкер, отправившийся из казахстанского порта Актау, доставит нефть на азербайджанский терминал «Сангачал».

Общая грузоподъемность танкера «Академик Хошбахт Юсифзаде» составляет 7800 тонн. Этим танкером можно перевозить как нефть, так и химическую продукцию.