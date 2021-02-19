Началась отчетная встреча Жениса Касымбека с населением
В прямом эфире отчётную встречу транслируют все телеканалы области. Также можно смотреть в интернете: на официальном аккаунте акимата области - Instagram Akimat09, YouTube-канале Saryarqa TV, сайте еkaraganda.kz.
«Сегодня мой отчёт завершает серию заключительных встреч акимов всех уровней, которые проходили в течение месяца. Всего состоялись 423 встречи, в которых приняли участие почти 44 тысячи человек. Год назад на отчётной встрече вы поднимали проблемы ЖКХ, ремонта дорог и улиц, качества общественного транспорта, строительства и ремонта социальных объектов, обеспечения жильём, водоснабжением, теплом и многим другим. Ни одно обращение не осталось без внимания. Однако пандемия внесла существенные коррективы в наши планы, заставив пересмотреть приоритеты при распределении ресурсов», - сказал Женис Касымбек.
Первоочередными задачами стали вопросы сохранения здоровья наших жителей, обеспечения стабильных доходов, поддержки бизнеса, качественного и доступного образования.
За 2020 год благодаря государственным программам в области создали 35 тысяч новых рабочих мест, сообщил глава региона. Это позволило удержать уровень безработицы в коридоре 4,6%.
Женис Касымбек в выступлении подведёт итоги 2020 года и расскажет о предстоящей работе в нынешнем году. Затем ответит на вопросы жителей. Во время эфира действует прямая линия: вопросы и обращения принимают по номеру 109 и на WhatsApp 8-708-703-58-58.
Кроме того, для трансляции отчётной встречи установлены LED-экраны в разных точках областного центра:
- Сортировка: Дворец культуры железнодорожников, улица Маметовой, 111;
- Пришахтинск: ДК «Молодёжный», 22-й микрорайон, 27/1;
- Майкудук: ДК Нового Майкудука, ул. Магнитогорская, 19;
- Юго-Восток: Дом дружбы, проспект Шахтёров, 64;
- Новый город: ДК горняков, проспект Бухар жырау, 32.