Началась отчетная встреча Жениса Касымбека с населением

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аким Карагандинской области Женис Касымбек в прямом эфире выступает с ежегодным отчётом перед населением. В этом году формат встречи изменился. Из-за карантинных ограничений она проходит онлайн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прямом эфире отчётную встречу транслируют все телеканалы области. Также можно смотреть в интернете: на официальном аккаунте акимата области - Instagram Akimat09, YouTube-канале Saryarqa TV, сайте еkaraganda.kz.

«Сегодня мой отчёт завершает серию заключительных встреч акимов всех уровней, которые проходили в течение месяца. Всего состоялись 423 встречи, в которых приняли участие почти 44 тысячи человек. Год назад на отчётной встрече вы поднимали проблемы ЖКХ, ремонта дорог и улиц, качества общественного транспорта, строительства и ремонта социальных объектов, обеспечения жильём, водоснабжением, теплом и многим другим. Ни одно обращение не осталось без внимания. Однако пандемия внесла существенные коррективы в наши планы, заставив пересмотреть приоритеты при распределении ресурсов», - сказал Женис Касымбек.

Первоочередными задачами стали вопросы сохранения здоровья наших жителей, обеспечения стабильных доходов, поддержки бизнеса, качественного и доступного образования.

За 2020 год благодаря государственным программам в области создали 35 тысяч новых рабочих мест, сообщил глава региона. Это позволило удержать уровень безработицы в коридоре 4,6%.

Женис Касымбек в выступлении подведёт итоги 2020 года и расскажет о предстоящей работе в нынешнем году. Затем ответит на вопросы жителей. Во время эфира действует прямая линия: вопросы и обращения принимают по номеру 109 и на WhatsApp 8-708-703-58-58.

Кроме того, для трансляции отчётной встречи установлены LED-экраны в разных точках областного центра:

- Сортировка: Дворец культуры железнодорожников, улица Маметовой, 111;

- Пришахтинск: ДК «Молодёжный», 22-й микрорайон, 27/1;

- Майкудук: ДК Нового Майкудука, ул. Магнитогорская, 19;

- Юго-Восток: Дом дружбы, проспект Шахтёров, 64;

- Новый город: ДК горняков, проспект Бухар жырау, 32.