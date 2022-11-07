АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Началась модернизация водовода «Астрахань-Мангышлак», который начинается на границе с Россией на реке Кигач и проходит по территории двух областей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день этот водовод является единственным централизованным источником подачи воды для потребителей Курмангазинского, Исатайского и Жылыойского районов Атырауской области, а также для г. Жанаозен, Бейнеуского, Мангистауского, Каракиянского и Тупкараганского районов Мангистауской области. Максимальная пропускная способность – 110 тысяч кубометров в сутки. В рамках проекта реконструкции производительная мощность водовода будет доведена до 170-200 тысяч кубометров в сутки. Сроки реализации – 2022-2023 годы»,- сообщили в пресс- службе акимата области.

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