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    12:15, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Началась дератизация открытых территорий в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичное управление охраны окружающей среды и природопользования совместно с ТОО «AG Disinfection services» начали осеннюю кампанию борьбы с грызунами на открытых пространствах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

    Дератизация на открытых территориях продлится до 6 октября 2021 года. Ядовитые приманки будут раскладываться в парках, поймах рек, каналов, водоемов и на территории кладбищ. Площадь обрабатываемых открытых пространств составит 3112 гектаров.

    Далее с 7 октября начнется обработка частного сектора - жители будут получать специальные ядоприманки бесплатно, также на месте будет проводиться инструктаж безопасности. Дератизация пройдет в три тура. Планируется обработка более 25 тыс. жилых домов. Следует не забывать о мерах предосторожности и раскладывать ядоприманки в труднодоступных от детей местах: в подвалах и на крыше дома.

    Дератизация проводится с использованием зерновых ядоприманок, включающих в себя препараты «Бромадиолон» и «Бродефор», разрешенные к применению в стране. Такие мероприятия необходимы для снижения численности грызунов и предупреждения распространения особо опасных инфекционных заболеваний.

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