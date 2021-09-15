Началась дератизация открытых территорий в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичное управление охраны окружающей среды и природопользования совместно с ТОО «AG Disinfection services» начали осеннюю кампанию борьбы с грызунами на открытых пространствах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

Дератизация на открытых территориях продлится до 6 октября 2021 года. Ядовитые приманки будут раскладываться в парках, поймах рек, каналов, водоемов и на территории кладбищ. Площадь обрабатываемых открытых пространств составит 3112 гектаров.

Далее с 7 октября начнется обработка частного сектора - жители будут получать специальные ядоприманки бесплатно, также на месте будет проводиться инструктаж безопасности. Дератизация пройдет в три тура. Планируется обработка более 25 тыс. жилых домов. Следует не забывать о мерах предосторожности и раскладывать ядоприманки в труднодоступных от детей местах: в подвалах и на крыше дома.

Дератизация проводится с использованием зерновых ядоприманок, включающих в себя препараты «Бромадиолон» и «Бродефор», разрешенные к применению в стране. Такие мероприятия необходимы для снижения численности грызунов и предупреждения распространения особо опасных инфекционных заболеваний.